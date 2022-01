Leerlingen van PCC Oosterhout genomineerd voor Noord-Hollandse onderwijsprijs

Tijdens een bijeenkomst in het 'Taets Art and Event Park' in Zaandam presenteren de teams op woensdag 9 februari hun project tegenover een jury, meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Het team dat tot winnaar wordt uitgeroepen pakt niet alleen de provinciale prijs, maar gaat ook door naar de landelijke finale.

Duurzame kart

Het team van PCC Oosterhout werkt samen met hbo'ers en het bedrijfsleven in het onderdeel 'duurzaamheid' aan een innovatieve kart. Tijdens het ontwerpen en bouwen van deze Green Power Cart komen de leerlingen in aanraking met voor hen nieuwe technieken, zoals elektrische transmissies in de auto-industrie.



Met de Onderwijsprijzen wil stichting Nationale Onderwijsweek het veelzijdige onderwijs in Nederlandse in de spotlight zetten en laten zien met hoeveel inzet en enthousiasme er wordt gewerkt. De landelijke finale is in maart.