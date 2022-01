Een rapper en een woordkunstenaar zijn de nieuwe Zaanse stadsdichters

Lisa en Reinier zijn beiden opgegroeid in de Zaanstreek. Lisa in Westerwatering en Reinier in 't Kalf. Lisa woont met haar vriend in Wormerveer en Reinier in het centrum van Zaandam. Hij heeft ook een tijd in Amsterdam gewoond, maar keerde toch weer terug naar zijn roots.

Als rapper won Reinier in 2019 de Grote Prijs van Nederland in de categorie hiphop. Zijn laatste wapenfeit is het album 'Reintje aan de praat'. Reinier ziet eigenlijk geen verschil tussen dichten en rappen. "Het is in wezen hetzelfde", zegt hij, "alleen de voordracht is het enige verschil". Zijn bekroonde bijdrage begint als volgt. "Zaanstad wil je iets zeggen? Laat mij het voor je opschrijven/Laat me namens jou praten, als het kan, doe ik het rijmend."