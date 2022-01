Kabinet overlegt over 1G in de nachthoreca: 'Het is niet nodig'

Het kabinet gaat op korte termijn in gesprek met de nachthoreca over eventuele versoepelingen. Met 1G kunnen we mogelijk dan weer feesten zonder afstand, maar moet iedereen, gevaccineerd of niet, negatief getest zijn.

Horecaondernemer Nico Gründmann hoopt dat de nachthoreca zonder invoering van 1G weer open kan. Zijn discotheek genaamd Alpha in Schagen is al voor bijna twee jaar zo goed als dicht. Hij vindt dat er nu weer verantwoord gefeest kan worden, vooral als er wordt gekeken naar de regels van andere landen. "Alleen in Nederland is er niks mogelijk geweest", aldus Gründmann.

Ook Koninklijke Horeca Nederland Schagen is benieuwd naar de uitkomsten van de gesprekken en hoopt dat de nachthoreca ook weer snel aan de slag kan. "Zoals het nu gaat, gaat het niet goed", vertelt Roy van der Wees van KHN Schagen. "Ik denk ook dat we nog een klap kunnen krijgen, en niet qua besmettingen, maar wel qua financiele afhandelingen", vervolgt hij.

Jongeren

Gründmann hoopt snel weer verantwoord open te kunnen, maar maakt zich nog het meest zorgen over de jeugd die al twee jaar niet meer uit kan gaan. De horecaondernemer heeft zelf een zoon van bijna achttien die gedwongen thuis zit of in groepjes wat afspreekt met vrienden. "Ik vind dat gewoon echt sneu", zegt Nico. "En dan gaat het niet eens om het geld, dat is ook leuk, maar boeit me nog het minst", sluit hij mee af.