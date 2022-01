Zondag protest bij schaaktoernooi tegen slechte werkomstandigheden Tata Steel

De grootmeesters hebben er weinig mee te maken, maar ook hun aandacht kan geen kwaad. Tijdens het Tata toernooi staat een groep van Vloerwerk, een solidariteitsnetwerk van werknemers, met spandoeken voor de deur en eist betere zorg- en werkomstandigheden van de staalgigant. Na twee eerdere protesten, staan ze er zondag weer.

Volgens de actiegroep zorgen de te hoge werkdruk in een onveilige werkomgeving en een slechte planning van de werkzaamheden voor het ongeluk. Sanchez zegt verkeerd geïnformeerd te zijn over het gewicht van de plaat, dat de plaat zelfs twee keer zwaarder was dan voor handarbeid toegestaan. Door het onverwacht zware gewicht scheurde Sanchez zijn pees bij het tillen.

Zelf betalen voor ziekteverlof

Sanchez zegt dat de zes maanden dat hij niet kon werken voor zijn eigen rekening waren. Sanchez: "Ze hebben me erg onder druk gezet om weer te komen werken, terwijl de arts zei dat dit komende zes maanden niet zou kunnen. Ze wilden niet dat de arbeidsinspectie actie zou ondernemen, omdat dit meer problemen voor iedereen zou veroorzaken."

Sanchez werkte als ZZP'er bij Mabeco, een bedrijf dat werkt voor Tata Steel. Wekelijks werkte hij elke dag van zeven tot half drie in de fabriek, maar via het ZZP-contract heeft hij weinig rechten. Vloerwerk noemt het een "zeer duidelijke strategie om de rechten van de werknemers te ondermijnen en geen verantwoordelijkheid te nemen voor slechte praktijken op het gebied van de veiligheid."

Traag proces

Sinds oktober probeert Vloerwerk Tata Steel zover te krijgen om Sanchez te compenseren. Sanchez zelf heeft een advocaat in de arm genomen, maar het schiet niet op. Er zijn al meerdere brieven gestuurd, maar dat leverde niks op. "Daarom doen we nu deze protesten en zoek ik het nieuws op."

Vloerwerk-activist Marja du Bois is zondag bij het protest. Du Bois: "Het zijn veelal arbeidsmigranten die daar werken, een hele makkelijke doelgroep. De mensen spreken de taal niet en kennen hun rechten niet. Het klinkt dramatisch, maar Tata laat ze zich kapotwerken en daarna vallen."

Volgens Du Bois is Sanchez' ongeluk niet de enige in zijn soort, maar andere verhalen zijn lastig te krijgen vanwege de angstcultuur: "Mensen zijn heel bang om hun mond open te trekken, ze vrezen hun baan kwijt te raken. Er zijn veel ongelukken die daar gebeuren, maar het blijft binnen de kanalen van Tata."

Reactie Tata Steel

In een reactie stelt Tata het heel vervelend te vinden dat Sanchez tijdens zijn werk voor de firma Mabeco op onze site letsel heeft opgelopen.

Tata Steel meent dat medewerkers zich bij het bedrijf open kunnen uitspreken, ook op het gebied van veiligheid. "Dat wordt ook gestimuleerd, omdat je alleen door open te zijn hierover de veiligheidsprestaties kunt verbeteren". Tata Steel evalueert ook alle incidenten waar personen bij betrokken zijn en deelt die met zowel managers als medewerkers, om ervoor te zorgen dat iedereen er lering uit kan trekken.

Volgens Tata speelt deze zaak tussen Mabeco en hun werknemer en zijn deze partijen daar ook over in gesprek.