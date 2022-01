De Aftrap: John van 't Schip staat open voor nieuw trainersavontuur

John van 't Schip is net drie weken gestopt als bondscoach van Griekenland. In onze voetbal talkshow De Aftrap geeft de oud-speler van Ajax aan dat hij graag weer aan de slag wil als trainer. Clubs waar een vacature is of komt, zoals Heerenveen, Heracles en GA Eagles mogen bellen, maar ook het buitenland blijft trekken. "Ik sta open voor alles."

Van 't Schip was 2,5 jaar bondscoach van Griekenland en werkte als clubcoach ook in Australië en Mexico. In Nederland was hij trainer bij (Jong) Ajax, FC Twente en PEC Zwolle. Behalve Van 't Schip is ook oud-keeper van onder meer AZ en FC Volendam Theo Zwarthoed te gast.

