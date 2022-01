Zoekactie naar vuurwapen van dodelijke schietpartij Amstelveen

De politie is vandaag in Amsterdam-Zuidoost op zoek gegaan naar het vuurwapen dat is gebruikt bij de dodelijke schietpartij op de Wieringerstraat afgelopen december in Amstelveen. Er wordt gezocht in het water bij Kelbergen.

Drie verdachten

Het onderzoek wordt uitgevoerd door het Landelijk Team Onderwaterzoekingen (LTOZ) van de politie. Deze zijn met speciale middelen in de sloot aan het zoeken. Daarvoor wordt een boot ingezet en dregmiddelen met magneten. Of er wat is aangetroffen is vooralsnog onduidelijk.

Het slachtoffer van de schietpartij was de 56-jarige Itzhak Meiri. Hij was geen onbekende in het criminele circuit en zou al op een dodenlijst hebben gestaan. De schietpartij vond destijds op klaarlichte dag plaats in de Wieringerstraat. De politie heeft inmiddels drie verdachten aangehouden voor de liquidatie.