Pimpelmees, vink, roodborst en boomklever; tel je eigen vogels met de Tuinvogeltelling

De Nationale Tuinvogeltelling is het grootste citizen science project van Nederland: wetenschappers vragen iedereen om hulp in het onderzoek naar onze hoeveelheid vogels. Ruim vierduizend mensen hebben zich inmiddels aangemeld om dit weekeinde een halfuurtje alle vogels in hun tuin te tellen. Wij doen een proeftelling, met prachtige foto's gemaakt door Robert Moeliker uit Heemskerk.

Pimpelmees - Robert Moeliker

De eerste foto is van een pimpelmees. Lijkt op de koolmees, maar is iets kleiner. Het vogeltje is veelal te vinden rondom voedertafels en trekt vaak in een groepje rond in tuinen en parken. Je ziet 'm soms ondersteboven aan een mezenbol. Tekst gaat door onder foto.

Roodborst - Robert Moeliker

Foto twee is van een roodborst. Dit vogeltje scharrelt vaak op de grond. Als je in de tuin bezig bent komt er vaak eentje even kijken wat je aan het uitspoken bent, in de hoop dat je de grond hebt omgewoeld. In de omgewoelde grond leg je soms wormpjes en beestjes bloot die het vogeltje graag opeet. Tekst gaat door onder foto.

Vink - Robert Moeliker

Daarnaast zagen we een vink. De vink trekt in de winter graag met wat soortgenoten op en komt dan kijken of er in je tuin wat te halen is. De dikke snavel verraadt dat het een zaadeter is die op de grond of een voedertafel vaak de zonnenbloemzaden kraakt. Tekst gaat door onder foto.

Boomklever - Robert Moeliker

Tenslotte zie je een foto van een boomklever. Die zie je steeds vaker in parken en tuinen met wat oudere bomen. De boomklever kruipt ondersteboven langs een boomstam naar beneden onderwijl in de kieren en spleten van de boomschors speurend naar kleine beestjes. Eenmaal onderaan de stam gekomen, vliegt de boomklever omhoog om bij de volgende boom weer ondersteboven van boven naar beneden te kruipen. Een leuke vondst als je hem in de tuin spot! Als je de vogels in je eigen tuin wilt laten meetellen kan je via deze link meer infomatie vinden en je aanmelden.