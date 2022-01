Voorlopig laatste corona-update voorzitter Spaarne Gasthuis: "Een lesje nederigheid"

Ivo van Schaik, bestuursvoorzitter van het Spaarne Gasthuis, sprak wekelijks met mediapartner Haarlem105 over de coronasituatie. Gisteravond was voorlopig de laatste keer, tijd om voorzichtig terug te kijken dus: "Ik geloof dat we wel een lesje nederigheid hebben geleerd."

Spaarne Gasthuis, locatie Zuid - Haarlem105 / Bas van der Schuit

Terugkijkend op de afgelopen twee jaar hebben we volgens Van Schaik veel geleerd. "Het was een intense en turbulente periode en ik denk dat we een lesje nederigheid hebben geleerd van het virus. De boel is minder maakbaar dan we zouden willen en infectievirussen zijn gevaarlijk, ook anno 2022." Door de afgelopen twee jaar is volgens Van Schaik wel gebleken dat Nederland 'enige moeite heeft gehad om flexibel en snel in te spelen op een crisis.'

Quote "Ik realiseer me dat we huiswerk te doen hebben" IVO VAN SCHAIK, BESTUURSVOORZITTER SPAARNE GASTHUIS

Ten tweede denkt de bestuursvoorzitter dat er vanuit de zorg veel is opgestoken, want "Hebben we de acute zorg wel goed georganiseerd in Nederland? We hebben de zorg zo goed en zo kwaad als het ging overheid gehouden. Maar ik realiseer me dat we huiswerk te doen hebben." Flexibele afdeling Dat huiswerk is dan vooral kijken naar hoe we in de toekomst dit soort golven kunnen opvangen zonder andere zorg al te veel te kort te doen. In het Spaarne Gasthuis hebben ze daarom een plan voor een flexibele afdeling.

Quote "Er is een grote kans dat corona weer de kop op steekt" IVO VAN SCHAIK, BESTUURSVOORZITTER SPAARNE GASTHUIS

"Een ding is zeker: iedereen is in jubelstemming, het einde is in zicht. Maar corona is niet weg; wereldwijd al helemaal niet", aldus Van Schaik. "Dus er is een grote kans dat in september corona, misschien in een andere variant, weer de kop op steekt. Dat zou dan jaarlijks kunnen zijn, ook samen met een griepgolf die we nu al twee jaar niet hebben gehad." Daarom heeft het Spaarne Gasthuis sinds kort een flexibele afdeling. "Samen met artsen en verpleegkundigen hebben we bedacht hoe zo'n flexibele afdeling, die je alleen maar nodig hebt van de herfst tot en met het voorjaar, in te richten. En dat is gelukt, die afdeling bestaat", aldus Van Schaik.

Ivo Van Schaik (1962) heeft als voorzitter van de raad van bestuurd van het Spaarne Gasthuis vanaf september vorig jaar wekelijks zijn licht laten schijnen over de coronacrisis bij mediapartner Haarlem105. Van Schaik is als hoogleraar neurologie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en heeft verschillende bestuurlijke functies.

Van Schaik is positief over de toekomst. "Ik ben een optimistisch mens", zegt hij. "We gaan nu een belangrijke fase afsluiten. Maar ik hoop dat iedereen zich realiseert dat we er nog niet zijn en de maatregelen kunnen loslaten. Maar dat we wel straks een wat normaler leven kunnen gaan leiden. Dat iedereen even kan uitrusten en we de gewone zorg in kunnen halen. Ik hoop dat we dan vanaf de herfst klaarstaan om de golf op te vangen." Nog even spannend Waar de bestuurdersvoorzitter zich nog wel zorgen om maakt, is de ziekte van medewerkers. "Dat zie je overal en gaat ons raken. Overal zie je veel medewerkers thuiszitten. Het wordt dus nog best even spannend de komende drie weken."