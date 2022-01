Dierenambulance moedeloos van stroom aan dierendumpingen: 'Het is afschuwelijk'

Het is genoeg geweest, vinden medewerkers van Dierenambulance Amstelland. Momenteel rijden zij vrijwel iedere dag om gedumpte dieren op te halen in de regio. Het gaat om allerlei soorten dieren, van konijnen tot hanen. Deze week werden vooral in Aalsmeer veel dieren gedumpt.

"Het is afschuwelijk dat mensen zoiets doen", vertelt medewerkster Ellen van Praag aan NH Nieuws. In haar stem klinkt wanhoop door. De hele week heeft de dierenvriend ritjes moeten maken om gedumpte dieren van een trieste afloop te redden.

De volgende vondst doet de dierenambulance woensdag alweer. Ook in Aalsmeer. Medewerkers vinden dan een konijnenkoppel bij de Rietwijkeroordweg. Gezien de locatie (een bedrijventerrein) gaan zij ervan uit dat de beestjes gedumpt zijn. De dierenambulance is op zoek naar de eigenaar van de konijnen.

Vogelgriep op kinderboerderij

Ook wordt deze week tot twee keer toe een haan gedumpt op de kinderboerderij in Aalsmeer. Dat is in deze periode extra gevaarlijk, vertelt Van Praag verbijsterd. "Er is veel vogelgriep en mensen dumpen ze daar gewoon. Ze lopen het risico dat vogelgriep zich over de kinderboerderij verspreidt."

Van Praag vreest het ergste voor de aankomende periode. Ze verwacht dat kittens ook weer 'aan de lopende band' gedumpt gaan worden. "Mensen laten hun kittens ongesterilliseerd buiten rondlopen", legt ze uit. "Dan raakt de kitten zwanger en zo'n jong katje weet ook niet wat er gebeurt. Die mensen hebben dan geen zin in die kittens en dumpen ze gewoon."