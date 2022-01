'Oplossing gevonden voor onveilige spoorwegovergangen in Heiloo'

ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten zijn samen tot een voorkeursoplossing gekomen, die de spoorwegovergangen op landgoed Nijenburg in Heiloo veiliger moeten maken. Hierbij verdwijnt de spoorovergang op de Westerweg en krijgen de andere twee overwegen in het Heilooërbos een andere vorm.

Het is de bedoeling dat de overgang aan de Westerweg, waar bewoners en bezoekers van boerderij Cranenbroek gebruik van maken, wordt opgeheven. Bij de overgang Stetlaan-Kraaienlaan zal - wanneer het plan wordt goedgekeurd - een voetgangerstunnel of –brug komen.

Het gaat hier om drie onbeveiligde spoorwegovergangen, de zogenoemde Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's). Deze liggen op het landgoed Nijenburg, tussen Heiloo en Alkmaar, dat eigendom is van Natuurmonumenten. ProRail wil NABO’s in het hele land opheffen omdat deze voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen.

Wie betaalt wat?

ProRail, gemeente Heiloo en Natuurmonumenten zijn blij dat er in goed overleg een oplossing is gevonden. Ook zijn er afspraken gemaakt over wie wat gaat doen en hoe de kosten worden verdeeld. Het omvormen van de bestaande overwegen tot een tunnel of brug werkt ProRail verder uit en draagt hier de kosten voor.

Gemeente Heiloo en Natuurmonumenten werken, in samenspraak met directe belanghebbenden, de benodigde nieuwe verbindingsweg uit voor de woningen en bedrijven aan de westzijde van het spoor. De gemeente neemt de kosten voor het uitwerken en realiseren van deze plannen voor haar rekening. Met provincie Noord-Holland zijn gesprekken gevoerd over mogelijke subsidiebijdragen aan de fietsverbinding en -tunnel.

'Mes snijdt aan twee kanten'

Wethouder Rob Opdam zegt 'erg blij te zijn' dat er een oplossing is gevonden waarin de belangen van de gemeente, ProRail en Natuurmonumenten samen komen. Volgens hem snijdt het mes voor Heiloo aan twee kanten: "We verbeteren natuurlijk de veiligheid voor fietsers en wandelaars in het gebied en liften daarin mee met de investeringen die ProRail in het gebied doet. Maar ook geven we een enorme impuls aan de recreatieve mogelijkheden rond Heiloo. Zowel de beide tunnels als de nieuwe verbinding naar de Hoevervaart (en in het verlengde daarvan naar Bergen) vormen daarin voor ons belangrijke schakels."

De raad beslist op 28 februari over het al dan niet verstrekken van onderzoeksbudget. Het college, ProRail en Natuurmonumenten verwachten dat het werk in 2023 en 2024 zal worden uitgevoerd.