Man raakt gewond door steekincident op Recreatiepark West-Friesland in Opmeer

Bij een steekincident op het terrein van Recreatiepark West-Friesland in Opmeer is vrijdagochtend een man gewond geraakt. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Dat meldt een woordvoerder van de politie. De recherche is een onderzoek gestart.

Mochten mensen beschikking hebben over camerabeelden in de omgeving, dan ontvangt de politie deze graag.

