Mooi verjaardagscadeau: Ernest Poku verlengt contract bij AZ tot 2026

De in Amsterdam geboren aanvaller kwam in 2019 naar AZ en tekende een half jaar later zijn eerste profcontract. In de voorbereiding op dit seizoen haalde trainer Pascal Jansen de groeibriljant bij de A-selectie om mee te trainen. Tegen RKC Waalwijk (1-0) maakte hij als invaller zijn debuut. Daarna volgden nog drie invalbeurten. In de dubbele ontmoeting met Celtic, in de Europa League, kwam Poku eveneens in actie.

Bij Jong AZ mocht hij van trainer Maarten Martens dit seizoen twaalf keer in de basis beginnen. Opvallend genoeg scoorde hij pas één keer. Op 18 oktober opende hij de score in de thuiswedstrijd tegen Jong Ajax (1-1).