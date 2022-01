Politiek reageert op intrekken aanvraag drijvende kroeg de Ark: 'het is niet netjes'

Initiatiefnemer Marc Timmerman zag de bui hangen en trok zijn aanvraag deze week in. Volgens hem heeft de Commissie Ruimte in april 2021 aangegeven dat hij door kon gaan met het uitwerken van de plannen. Hij voelt zich dan ook erg in het ootje genomen.

De grootste partij van Eemnes is Dorpsbelang. Zij stonden vanaf het begin al heel positief tegenover de komst van de Ark. Raadslid Bas Pouw laat weten dat ze dat nog steeds zijn. "Wij gaven tijdens eerdere commissievergaderingen een positief advies omdat wij geen majeure bezwaren hadden. Die hebben wij nu nog steeds niet."

Het raadslid laat weten dat hij het gevoel van initiatiefnemer Marc Timmerman begrijp. "Als je zo'n advies geeft en het balletje gaat rollen, dan is het niet netjes om zonder grote bezwaren je terug te trekken."

De PvdA zit met twee zetels in de raad en is onderling verdeeld over de kwestie. Marcus van den Brink in het radioprogramma NH Gooi Zaterdag dat hij al eerder heeft aangegeven dat hij het planologisch niet zag zitten omdat de Ark volgens hem niet zou samengaan met de haven van Eemnes. Wel kan Van den Brink zich voorstellen dat Timmerman hier niet blij mee is. "Ik ben consequent geweest, maar de politiek is dat hier niet", zegt hij. Fractiegenoot Jaap Hoorneman staat volgens Van den Brink wel positief tegenover de Ark.

Bezwaren

Waar volgens Timmerman en raadslid Pouw geen majeure bezwaren zijn bijgekomen zijn die er volgens D66-raadslid Pascal Defferding wel. Zo noemt hij dat er sinds april vorig jaar, toen de Commissie Ruimte een positief advies gaf, bedenkingen van omwonenden gekomen en heeft de provincie Utrecht laten weten de komst ook niet te zien zitten. Dit omdat het buiten de zogenaamde Rode Contour valt, de grens waarbuiten niet gebouwd zou mogen worden. Wel benadrukt Defferding dat hij het erg sneu vind en dat hij alle moeite van Timmerman erg waardeert.

Luister het hele interview met Marcus van den Brink terug via deze link.