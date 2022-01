Burgemeester Heemstede reageert op dodelijk ongeval 16-jarig meisje: "Ergste nachtmerrie"

De burgemeester van Heemstede Astrid Nienhuis heeft op Facebook gereageerd op het ongeluk bij het Wipperplein woensdagochtend waarbij een 16-jarig meisje is overleden. "Dit is ieders ergste nachtmerrie", schrijft ze. Het meisje werd door een auto aangereden op het kruispunt en is daarna met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar ze aan haar verwondingen overleed.

"De dag begon als elke andere", aldus Nienhuis. "In het staartje van de spits werden we opgeschrikt door een vreselijk ongeval. Een aanrijding tussen een auto, bestuurd door een 28-jarige man, en een scholiere van 16 jaar, op de fiets onderweg naar school. Ter plaatse hebben hulpdiensten hun uiterste best gedaan maar het heeft niet mogen baten."

Nienhuis zegt dat ze bij het Wipperplein heeft gesproken met de verkeersondersteuning van de politie. "Die waren zeer zorgvuldig bezig met het onderzoek naar de toedracht. Dank ook aan de handhaving van de gemeente en een betrokken bewoner voor jullie bijstand in het begeleiden van de verkeerssituatie ter plaatse."

Rudolf Steiner College

Het meisje was onderweg naar het Rudolf Steiner College in de Haarlemse wijk Schalkwijk, waar zij naar school ging. "We leven mee met het onvoorstelbare leed van de ouders", aldus rector Jos Reckman. "We hebben op school herdenkingsplekken ingericht en zijn op dit moment in afwachting van hoe het verder zal gaan. Daarover hebben we contact met de ouders gezocht."

Burgemeester Nienhuis laat weten dat ze de familie en vrienden van het meisje veel sterkte wenst met het verwerken van het verlies. "Op alle betrokkenen heeft zo’n vreselijke gebeurtenis een ongekende impact. Ik wens jullie kracht toe en ben in gedachten bij jullie."