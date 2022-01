Met de bijna 1700e boom wordt belofte waargemaakt, maar waar staan ze?

Binnenkort wordt de beloofde 1700e boom geplant door de gemeente. Dit extra groen was een verkiezingsbelofte van het CDA en is meegenomen in het coalitieakkoord. CDA wethouder Eva de Raadt is dan ook blij met de bomen: "Dit moeten we vieren".

Brenda Loerakker

Toch zijn niet alle Haarlemse politici in jubelstemming. Zo waren gisteravond in de raadsvergadering Jouw Haarlem en Actiepartij sceptisch. Zij willen een lijst met waar precies de bomen zijn geplant. "Wij proberen al een tijdje te achterhalen hoeveel bomen er netto bij zijn gekomen", aldus Moussa Aynan van Jouw Haarlem. Het is volgens Aynan onmogelijk om te weten of de herplantplicht die in Haarlem geldt wel wordt nageleefd. "Hoe weet je of een boom herplant is, er is daar geen controle op. Dat maakt ons sceptisch."

Hierdoor is het volgens de voorman van Jouw Haarlem onmogelijk om te weten of er netto daadwerkelijk 1700 bomen bij zijn gekomen. "Wij vermoeden eigenlijk dat het aantal bomen in het rood staat. Ik wil weten waar en hoeveel er precies gekapt zijn", aldus Aynan. Gertjan Hulster van Actiepartij was gisteravond ook verbaasd dat de bomen er zijn. "We hebben de afgelopen jaren eigenlijk geen info gekregen, ik was dus nogal verbaasd en verrast dat de bomen er zijn."

Wethouder Eva de Raadt snapt dat er vragen worden gesteld en ze laat aan NH nieuws weten dat er voor 16 februari een overzicht komt van waar de bomen zijn geplant. Die datum is niet zonder reden omdat op die dag de 1700e boom wordt geplant. "De bomen zijn voornamelijk in versteende wijken zoals het centrum en de Leidse buurt geplant", zegt De Raadt. "Dat betekent meer groen. Ik ben dan ook trots dat het is gelukt, maar ik snap ook zeker dat mensen kritisch zijn. Als partijen informatie willen, zullen we die geven." De wethouder laat verder nog weten dat bij het herplanten van bomen enige tijd kan zitten tussen het kappen en de herplanting. "Soms moeten we wachten op de ontwikkeling van het gebied of omdat je niet het hele jaar kan planten. Maar iedere boom die we kappen, herplanten we." Muggenbos Er werd gisteravond niet alleen over de '1700 bomen van De Raadt' gediscussieerd. Er ligt ook een plan van twee Haarlemse politieke partijen voor een Haarlems zogenoemd muggenbos. "De bomen in dat bos kunnen worden gepland door Haarlemmers naar aanleiding van een gebeurtenis, zoals iemands geboorte", zegt Hulster. Actiepartij en GroenLinks hebben samen een initiatiefvoorstel gedaan voor zo'n 'muggenbos' dat zou moeten komen in Schalkwijk, langs de Azieweg waar buslijn 300 rijdt. Het planten van bomen is volgens Hulster kostbaar, gemiddeld zo'n vierduizend euro per boom. Met zo'n muggenbos vol eerbetonen zijn die kosten niet helemaal voor de gemeente. "Ook degene die de bom naar iemand wil benoemen, betaalt mee en zal de bom zelf met een schep planten", aldus Hulster. Woensdag wordt er in de raad over dit initiatiefvoorstel gestemd.