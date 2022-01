Ultieme reddingsactie voor vissen in Enkhuizer gracht nog uren aan de gang

Sportvisserij Midwest probeert samen met het Hoogheemraadschap tienduizenden vissen te redden door ze te verplaatsen. Al bijna een week zitten de vissen vast in een doodlopende gracht van de Zuider Havendijk in Enkhuizen. Na het plaatsen van een zuurstofpomp eerder deze week, is het nu tijd voor de ultieme reddingspoging. WEEFF en NH Nieuws waren er vanochtend live bij.

Tom de Vos

"Als je nu de gracht in kijkt, zie je hele scholen vissen in de gracht, een bizar gezicht", vertelde verslaggever Tom de Vos vanochtend op NH Radio. Het is noodzakelijk om de vissen vandaag te verplaatsen. "Als we ze daar laten, gaan ze dood door zuurstofgebrek", vertelde Sijmen van den Berg van Sportvisserij Midwest eerder al aan NH Nieuws. Als tijdelijke oplossing werd er afgelopen maandag een zuurstofpomp in de gracht geplaatst. Bekijk hieronder de live-uitzending van vanochtend terug.

LIVE 🔴 Ultieme reddingspoging voor tienduizenden vissen in Enkhuizense gracht TERUGKIJKEN 🔴 Kijk hier live naar een ultieme reddingspoging voor tienduizenden vissen in Enkhuizense gracht. Posted by NH Nieuws on Friday, January 28, 2022

Opgejaagd door aalscholvers Tijdens de reddingsactie, die om 10.00 uur is gestart, worden alle vissen weggeleid. Het gaat voornamelijk om scholen Brasems. Waarschijnlijk zijn de vissen vanuit de nabijgelegen haven opgejaagd door aalscholvers. Kuddegedrag zorgde ervoor dat de dieren in hun vlucht elkaar massaal de gracht in zijn gevolgd. En die loopt dood, met als gevolg dat er bijna geen zuurstof meer zit in het water.