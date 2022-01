Verhit debat over paarden in Stopera: "Ik zou nu ook liever door het bos rennen"

Een voorstel van GroenLinks en de Partij voor de Dieren over het stoppen van subsidies aan evenementen met dieren heeft gisternacht tot een verhit debat geleid in de Stopera.

Beide partijen richtten hun pijlen met name op het paardensportevenement Jumping Amsterdam in de Rai. Volgens raadsleden Jenneke van Pijpen (GroenLinks) en Anke Bakker (Partij voor de Dieren) hebben sportpaarden vaak pijn en verwondingen. Ze riepen het stadsbestuur op 'te onderzoeken of en hoe subsidieverlening aan evenementen met dieren kan worden uitgesloten in de daartoe bestemde regelingen'.

"Paarden vinden het alleen maar leuk om lekker op pad te gaan", vond Boomsma. "En dat geldt ook voor de paardensport en Jumping Amsterdam. Lekker springen. Ik vind het nogal een veronderstelling om te doen alsof die paarden daar ontzettend onder lijden allemaal. Ja, natuurlijk gedrag, zoveel mogelijk. Wij mensen hebben ook niet altijd ons natuurlijk gedrag. Voor mij is het misschien ook geen natuurlijk gedrag om de hele avond in deze zaal te zitten. Ik zou nu ook liever door het bos gaan rennen."

"In de staart van het debat is er plotseling emotie"

Halsema, die als voorzitter de gemeenteraadsvergadering in goede banen moest leiden, constateerde dat er 'in de staart van het debat' plotseling emotie was. Wethouder Simone Kukenheim (Sport) benadrukte daarna dat Jumping Amsterdam al zestig jaar plaatsvindt in de stad en zei dat de organisatie al moet voldoen aan bepaalde eisen voor het dierenwelzijn. Een dierenarts bekijkt of de paarden goed verzorgd worden.

Uiteindelijk is het voorstel ingetrokken. In een reactie aan De Telegraaf heeft Halsema laten weten dat het paard bij de Sinterklaasintocht in ieder geval niet verdwijnt. "Zolang ik burgemeester ben, zit de Sint in Amsterdam op een paard.”