Slackliner Jonas (31) met leerlingen niet meer welkom in Schoorlse Duinen

Wie tijdens een wandeling in de Schoorlse Duinen omhoog kijkt, heeft hem misschien al eens op een koord gespot: slackliner Jonas (31) is daar al tien jaar regelmatig te vinden. De laatste weken gaf hij tussen de bomen door slackline-les aan kinderen, maar Staatsbosbeheer steekt daar nu een stokje voor. "Het doel wel echt pijn."

Dat zegt Jonas tegen NH Nieuws over het bannen van het kinderclubje uit het natuurgebied. "Ik heb mij altijd ingezet de natuur te beschermen met boombeschermers en we houden rekening met andere bezoekers." Jonas ging deze week in gesprek met de boswachterij, om zijn lessen in samenspraak te organiseren, maar dat liep uit op een grote teleurstelling. Omdat het de afgelopen jaren veel te druk is geworden in het gebied moet Staatsbosbeheer 'kritisch kijken naar aan welke activiteiten ze ruimte geven'.

"Slackline past niet in een natuurgebied", luidt de officiële reactie. Voor Jonas en de kinderen zit er niets anders op dan naar een andere plek uit te wijken. Momenteel worden de lessen gegeven in het naastgelegen Nollenbos. Maar dat is een uitlaatplek voor honden. 'Wordt Drollenbos genoemd!" "Leuk plekje, maar in de volksmond wordt dit het Drollenbos genoemd", zegt Jonas. "Ik stapte per ongeluk in een drol en toen werd mijn moeder heel boos", reageert een teleurgesteld kind voor de camera van NH Nieuws. Staatsbosbeheer heeft wel een ander alternatief voor Jonas en zijn kleine slackliners: "Ze zijn van harte welkom in het Geestmerambacht", aldus een woordvoerder van Staatsbosbeheer. Daarop reageert Jonas dat zijn leerlingen veelal komen uit Schoorl. "En dat is gewoon veel te ver fietsen."

Hele reactie Staatsbosbeheer "Afgelopen jaren is het veel drukker geworden in de Schoorlse Duinen. Er blijft steeds minder ruimte over voor de natuur. Hierom moeten wij kritisch kijken naar welke activiteiten wij ruimte geven. Een activiteit als slackline vinden wij niet passen in een natuurgebied. Wij hebben voor een alternatief gekeken, Jonas is van harte welkom recreatiegebied Geestmerambacht", reageert een woordvoerder van Staatsbosbeheer.