Praten over relaties en seksualiteit op de basisschool: "Best lastig"

Door de misstanden bij the Voice staan discussies over hoe je normaal met elkaar omgaat bovenaan de agenda. Op sociale media ging een plaatje rond met daarop de tekst: 'educate your sons'. Maar hoe doe je dat eigenlijk? Basisschool de Dijk in Den Helder werkt al ruim vier jaar met het voorlichtingsprogramma ‘Relaties & Seksualiteit’ waardoor iedereen – van groep 1 tot en met groep 8 – leert te praten over hoe je met elkaar omgaat.

Jacqueline Koster geeft les aan groep 1 en 2 en heeft deze week de eerste lesgegeven. "We hebben gepraat over je lichaam en hoe het eruit ziet", vertelt Koster, "het is heel interessant om te zien dat iedereen anders reageert. Maar wat ik vooral goed vind, is dat de kinderen het heel makkelijk en vanzelfsprekend oppikken."

Er is natuurlijk een flink verschil in het lesmateriaal van de kinderen uit de onderbouw en de bovenbouw, het is zo opgebouwd dat de kinderen gaandeweg op hun niveau leren over seksualiteit en relaties.

Jayden en Sven zitten in groep 8 en hebben in de klas de misstanden bij de Voice besproken. Jayden: "Ik weet niet of deze lessen het hadden kunnen voorkomen, maar het had mensen wel geholpen om erover na te denken." Sven: "De belangrijkste les is dat je weet wat je zelf wilt, en dat je aangeeft waar je je prettig bij voelt."

Giovianni van Scherpenzeel heeft groep 7b onder zijn hoede. Hij merkt dat het niet alleen voor de leerlingen lastig is om over dit onderwerp te praten. "Ik merk dat ik het zelf in het begin ook best lastig vond", zegt van Scherpenzeel. Net als de leerlingen moest hij dus even een drempel over. "Maar als het ijs is gebroken, merk ik wel dat het gesprek eigenlijk vanzelf gaat en dat iedereen er heel open over praat."

Veilig klimaat

Het lesprogramma is geen verplicht onderdeel van het onderwijs. De basisschool heeft bewust gekozen om dit lesprogramma in te voeren. Los van rekenen en taal vinden we het ook belangrijk om de kinderen te leren hoe je met elkaar omgaat."

Directeur Maarten Tromp ziet voor de school een belangrijke rol weggelegd. "Je ziet dat, na wat er is gebeurd is bij The Voice, allemaal protocollen worden opgesteld, maar dat is geen echte oplossing. We hebben hier wel veertig protocollen, maar dat leeft niet. Het belangrijkste is dat je een klimaat hebt, waarin mensen dit veilig met elkaar kunnen delen.”