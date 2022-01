'Geen discussie, gelijk nekschot geven', boete voor man (63) na online doodsbedreiging

De man bedreigt de vrouw uit Hoorn op 6 september 2020, nadat de vrouw in een Facebookgroep instemmend reageert op een kritische post over Zwarte Piet. Vervolgens krijgt de vrouw verschillende doodsbedreigingen over zich heen.

Een van hen is de 69-jarige man, die anderen oproept 'niet met haar in discussie te gaan, maar haar een nekschot te geven' of 'haar met benzine te overgieten'. Daarna deelt hij haar profiel en foto op een pro-Zwarte Piet Facebookpagina met de tekst: 'Deze mevrouw is een rasverraaier'.

Het slachtoffer heeft aangifte gedaan van verschillende bedreigingen, waaronder die van de verdachte. De bedreigingen hebben het slachtoffer diep geraakt, vertelt ze tijdens de zitting. Ze wordt naar eigen zeggen al jaren online bedreigd, wat een grote impact heeft gehad op haar leven. Er is bij haar een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld en ze voelt zich dagelijks erg angstig.

Volgeplakte voordeur

Nadat de man haar had bedreigd en haar adresgegevens online had gegooid, werd haar voordeur volgeplakt met stickers van zwarte piet. Om haar gevoel van veiligheid wat te vergroten heeft ze beveiligingscamera's laten ophangen.

De verdachte verklaarde in de rechtbank dat hij zich de betreffende doodsbedreiging niet kan herinneren. Hij had die dag naar eigen zeggen een slok te veel op en weet niet meer wat hij precies heeft gedaan. Toch acht de rechtbank het bewezen dat hij de berichten heeft verstuurd, gezien niemand anders toegang heeft tot zijn Facebookprofiel. De man verklaart spijt te hebben en de doodsbedreiging 'vreselijk' te vinden.

De politierechter vindt het belangrijk dat de verdachte op de zitting van het slachtoffer zelf hoorde wat zulke bedreigingen met je kunnen doen. Dat de man spijt heeft betuigd, weegt de de politierechter mee in haar straf. De voorwaardelijke geldboete geldt als laatste waarschuwing, zodat de man niet nogmaals de fout ingaat.