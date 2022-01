Einde lockdown komt te laat voor speelgoedwinkel Cruijff: "Corona was de nekslag"

Veel trouwe klanten komen nog even langs om de oude sfeer op te snuiven en afscheid te nemen. Na ruim 40 jaar sluit Barend Cruijff de deuren van zijn speelgoedwinkel in Purmerend. Door een tegenvallende omzet werd het steeds lastiger het hoofd boven water te houden en uiteindelijk maakte de pandemie een definitief eind aan het familiebedrijf. Zaterdag is de winkel voor het laatst open.

"Voor ons stopt het", zegt Barend Cruijf. Twee jaar corona was 'de nekslag' voor de speelgoedwinkel. Klanten van het eerste uur komen nog een keer langs. Sommigen brengen cadeautjes of bloemen mee. Ouders met jonge kinderen die met grote ogen langs de schappen lopen, vinden het jammer dat de winkel dichtgaat. Veel van hen hebben zelf ook herinneringen dat ze als kind door de winkel struinden.

Rijke geschiedenis

De winkel stamt al uit 1939. Toen stond Barend zijn oma achter de toonbank en verkocht kantoorartikelen en parfum. In 1959 namen de ouders van Barend de winkel over en begonnen met de verkoop van speelgoed. 24 jaar later neemt Barend zelf de winkel over, maar moet het nu dus sluiten en het pand verkopen. "Dat is natuurlijk wel triest", zegt hij. Helemaal stoppen met het verkopen van speelgoed doet hij niet, want binnenkort gaat Barend in dienst bij een speelgoedwinkel in Amstelveen.