Kinderen voor één dag de baas: "Burgemeester zijn was leuk, maar ik wil toch de zorg in"

Een keer op de stoel van burgemeester Jos Wienen zitten of de directeur zijn van drukkerij Joh. Enschedé. De Haarlemse leerlingen Nada el Aichi (13) en Quinten Versteeg (12) deden vandaag mee aan Baas van Morgen, een initiatief van JINC om aandacht te vragen voor kansengelijkheid voor jongeren op de arbeidsmarkt. Op verschillende locaties in Haarlem konden kinderen voor één dag de baas zijn.

Vierentwintig leerlingen van de basisschool en van het vmbo in Kennemerland namen vandaag tijdens JINC Baas van Morgen de plek in van verschillende directeuren en politici. Daarbij ervaren de kinderen hoe het is om aan de top te staan, en ontdekken ze hoe een bedrijf, gemeente of culturele instelling werkt.

Zo was Nada vandaag voor even de burgemeester van Haarlem. "En dat was heel erg leuk, want ik kon de burgemeester allemaal vragen stellen." Nada wilde graag weten welke opleiding hij gevolgd had en wat de voor- en nadelen zijn. "Daarop antwoordde hij dat het leuk is dat je veel mensen ontmoet, maar dat er ook weleens mensen boos worden op de keuzes die je maakt." Na afloop besluit ze dat ze niet de opvolger van Wienen wordt. "Ik wil later toch liever in de zorg werken."

Voor burgemeester Wienen was de dag geslaagd. "Het was leuk om te vertellen over mijn werkzaamheden en ik hoop dat Nada een goede indruk heeft gekregen. Baas van Morgen is een ontzettend leuk concept waarbij je elkaar kunt inspireren, van elkaar kunt leren en plezier kunt hebben in het samenwerken."