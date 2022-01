Eindelijk legt Stadsverwarming Purmerend prijsverhoging uit

Interviews apart - zoals gebruikelijk - gaat niet door, want Rotgans en De Man willen elkaar aan kunnen vullen. Wat volgt is een gesprek waarin beiden het over één ding eens zijn: eigenlijk is er niet eens zo veel fout gegaan. Rotgans is zelfs trots: volgens hem heeft de SVP de laagste prijzen van alle energieaanbieders.

Het is een vrij merkwaardige setting. De verslaggever van NH Nieuws mag om 11.00 uur langskomen bij het gemeentehuis van Purmerend en wordt onthaald door vijf mensen: wethouder Harry Rotgans en een woordvoerder van de gemeente plus SVP-directeur Gijs de Man die ook twee medewerkers heeft meegebracht.

Dyon Noy is directeur van adviesbureau Atriensis dat dit heeft onderzocht. Hij bevestigt dat als je vijf grote energieaanbieders vergelijkt, SVP goed uit de bus komt: "Op dit moment ben je daar beter uit dan dat je nog op gas zit. Dat is eigenlijk al zo vanaf vorig jaar juli."

Datalek

Ging er dan niets fout? Jawel, de directeur van de SVP baalt van het datalek waarbij de klanten een mail kregen met een verkeerde naam en servicenummer erbij. "We zijn een bedrijf waar mensen werken en dan kunnen fouten ontstaan", zegt De Man daarover. "Buitengewoon vervelend, dat erkennen we. De klanten zijn geïnformeerd en we hebben ook de Autoriteit Persoonsgegevens geïnformeerd dat dit is gebeurd."

"Er is een persoonlijke fout ontstaan, nu hebben we het proces aangepast. Het is de eerste keer dat dit gebeurt in tien jaar. Het mag niet gebeuren, daar zijn we het allemaal over eens."

Hogere kosten

De hamvraag die sinds begin januari al vaak wordt gesteld door Purmerenders die zijn aangesloten op de Stadsverwarming: waarom zijn die prijzen zo gestegen? De Man: "Omdat de kosten zijn gestegen. Vorig jaar zijn de energieprijzen in Nederland sterk gestegen. We gebruiken voor een groot deel houtsnippers, maar ook een stukje aardgas om de warmtevoorziening zeker te stellen. De aardgasprijzen zijn gestegen en die van de elektriciteit ook. Hogere kosten vertalen zich in hogere tarieven."

Communicatie

Op de Facebookpagina 'Stadsverwarming Purmerend klachten dossier' hebben zich drieduizend mensen verzameld met klachten en vragen over hun rekening. Ook vanuit politieke partijen klonk kritiek, ook over de communicatie vanuit het bedrijf.

SVP-directeur De Man reageert: "Als mensen geconfronteerd worden met een tariefstijging is er altijd wat aan de hand, daarvan zijn we ons bewust. We hebben het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. We hebben altijd controlevragen na afloop van het gesprek. Is mijn antwoord duidelijk geweest, heb ik u geholpen? Dan merken we dat het voor veel klanten helder is." Sinds gisteravond staat er een animatiefilmpje online.

