Buurtbewoners maken lichtkunstroute in de Vijfhoek: "Cadeautje aan de stad"

In de buurt Vijfhoek in Haarlem is sinds deze week een lichtkunstroute te bewandelen. Bij 35 verschillende woningen zijn in totaal 51 schilderijen vanaf buiten te bewonderen. De route is bedoeld voor in de avond, wanneer de kunstwerken licht geven. “Dit geeft een gezellige sfeer. Het is een leuk uitje om je dag mee af te sluiten”, aldus initiatiefnemer Marlies Dingenouts.

Kloos in de Vijfhoek - Publiciteitsfoto

De aquarellen zijn geschilderd door de Rotterdamse kunstenaar Cornelis Kloos. Door er een lichtje achter te plaatsen zijn de kunstwerken s ’avonds goed te zien. Kloos heeft de werken inclusief het lampje ‘aqualuxen’ genoemd. Volgens Dingenouts geeft dit een mooi effect. "De wandelaars vinden het inspirerend. Sommige zien de werken als een magisch realisme."

Cadeau De lichtkunstroute is vernoemd naar Cornelis Kloos: ‘Kloos in de Vijfhoek’, maar er zit ook een andere gedachte achter. "Kloos spreek je in het Engels uit als close, wat ‘dichtbij’ betekent. Dichtbij elkaar in de Vijfhoek dus", zegt Dingenouts. Het idee is ontstaan tijdens de lockdown.

De buurman van Dingenouts, de 71-jarige Bart Tangermann, had deze aqualuxen opgeslagen en wist niet wat hij er mee moest doen. "Hij heeft mij benaderd en gevraagd of ik er misschien iets mee kon. Uiteindelijk heb ik dit idee met drie andere buurtbewoners bedacht om de mensen in Haarlem een uitje te geven. Een cadeautje van de Vijfhoek aan de stad."

Na de kroeg een wandeling Dat de horeca weer open mag tot 22.00 uur, is volgens Dingenouts geen probleem. “De meeste mensen willen om 22.00 uur nog niet naar huis. Dan hebben ze dus nog een mogelijkheid om gezellig een wandeling te maken." Om de lichtkunstroute te bewandelen is er een QR-code te scannen die naast elk kunstwerk staat bij een van de vijfendertig locaties. De QR-code is inmiddels al ruim vijfhonderd keer gescand. De lichtkunstroute is te bewandelen tot 27 maart.