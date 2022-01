Verwarde man na halfuur uit Sloterplas gered, omstanders vinden hulpverlening lang duren

De brandweer moest vanmiddag opnieuw in actie komen voor een verwarde man in de Sloterplas in Nieuw-West. Het duurde een halfuur totdat hij gered kon worden.

De melding kwam rond 12.52 uur binnen. Even na 13.00 uur kwam het duikteam van Amstelveen aan. Omdat brandweerduikers niet worden ingezet bij mensen die verder dan 50 meter van de wal in het water liggen, moesten ze per boot erheen. De man lag volgens een brandweerwoordvoerder naar schatting zo'n 200 meter van de wal.

Meerdere omstanders keken toe en vroegen zich af waarom het zo lang duurde. "Ik ben 28 jaar zwemonderwijzer geweest en er ligt nu heel erg lang iemand in", zei een van hen. "Ze zijn nog een bootje aan het opblazen. Het is natuurlijk ook veiligheid. Maar ik vind het lang duren."

Het Amstelveense duikteam heeft een rubberboot in de bus liggen. Die rubberboot moet wel eerst opgeblazen worden en de buitenboordmotor moet bevestigd worden. De brandweerwoordvoerder erkent dat daar 'enige tijd overheen gaat'.

Zaanstreek-Waterland

Er ligt geen brandweerboot bij bijvoorbeeld de kazerne aan de Ookmeerweg, op een steenworp afstand van de Sloterplas, klaar. Wel kan de brandweer een beroep doen op de brandweerboot uit Aalsmeer en uit Zaanstreek-Waterland. De boot uit Zaanstreek-Waterland is uiteindelijk ook gekomen, maar toen was de drenkeling al in de rubberboot gehesen. Ook ligt er een blusboot bij de Oranjesluizen, maar die kan niet overal komen.

De man is per ambulance naar het ziekenhuis overgebracht. Hulpdiensten moesten dit jaar al eerder in actie komen voor een drenkeling in de Sloterplas.Toen werd er een boot van een omstander ingezet. Die boot kwam er vanmiddag uiteindelijk ook bij, zo is op foto's te zien.