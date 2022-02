Wie is de snelste en wie de goedkoopste? De lucratieve markt achter de PCR-test

Het aanbieden van PCR-testen is big business voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een testbedrijf begonnen. Een vergelijking bij verschillende commerciële testaanbieders laat grote prijsverschillen zien, variërend tussen de 10 tot wel 150 euro. Waar baseren deze testaanbieders hun variabele prijzen op?

Instagram Rasmus Emmelkamp / AT5

Wie is de snelste en goedkoopste? NH Nieuws vergeleek de tarieven van reguliere en spoed- PCR-testen bij 7 verschillende testaanbieders in Noord-Holland, en ging met drie van hen in gesprek. Bij Bookyourcovidtest en Spoedtest is het mogelijk binnen 30 minuten de uitslag van je PCR-test te ontvangen, al betaal je daar bij Spoedtest 40 euro meer voor. HealthCheckCenter en Bookyourcovidtest bleken het voordeligst te zijn. Test2Fly kwam als duurste aanbieder uit de bus. Op de locatie Schiphol/Badhoevedorp van HealthCheckCenter ben je bijna 150 euro goedkoper uit voor een spoed PCR-test dan bij Test2Fly op Schiphol. Volgens Nico Dienaar van Test2fly op Schiphol is het 'een commercieel verhaal'. "Op Schiphol hebben we andere tarieven. Als we ergens op een parking of kantoorunit zouden werken is het kostenpakket heel anders. We hebben op Schiphol een aparte unit met een laboratorium. De prijzen staan niet vast, maar zijn afhankelijk van de locatie en de gemaakte afspraken met laboratoria. Voor grote volumes betaal je lagere prijzen."

Horecaondernemer Rasmus Emmelkamp gooide tijdens de crisis het roer om met z'n testbedrijfje Spoedtest, dat uitgroeide tot de grootste van Nederland. Hij heeft honderdvijftig locaties, onder meer in Amsterdam en Hoorn. Het bedrijf voerde op z'n hoogtepunt - vorig jaar zomer - 27 duizend testen per dag uit, wat neerkomt op een dagelijkse omzet van meer dan 1 miljoen euro, bevestigt Emmelkamp. "Momenteel draaien we qua omzet een paar ton per dag, dus het gaat om grote bedragen. Maar er komt ook veel bij kijken. Ik moet onder meer het personeel en de beveiliging betalen van alle locaties. Iedere locatie moet dagelijks 1500 euro omzetten om quitte te draaien." 'Stukje kwaliteit' Emmelkamp noemt zijn vele vestigingen juist als reden voor de hoge tarieven van Spoedtest: "Ik heb locaties door heel Nederland en met 45 auto's rijden we dagelijks negentig routes om buisjes op te halen in onder meer Amsterdam, Groningen, Friesland en Limburg." Hij vindt de lagere tarieven bij andere testaanbieders opmerkelijk. "Ik vraag mij af of zulke testaanbieders hun personeel voldoende betalen. Je betaalt ook voor een stukje kwaliteit. Wij bieden extreem goede trainingen aan ons personeel. Coca Cola is nou eenmaal duurder dan het huismerk. Bovendien betalen wij 21 procent aan btw over elke test." Bookyourcovidtest is gevestigd in België en heeft daardoor te maken met andere btw-prijzen, verklaart Niels Smit. "We hebben profijt van het lagere btw-tarief, dat speelt wel mee in de prijs. En we betalen het personeel marktconform. Dat zijn geen hoge GGD tarieven, maar ze worden zeker niet onderbetaald."

Het internationale testbedrijf heeft negen testlocaties in Noord-Holland, waaronder in Volendam, Hoorn en Heiloo. De bedragen voor een PCR-test zijn daar beduidend minder dan bij de eerdergenoemde testaanbieders. "Je hebt te maken met marktwerking. Aan het begin van de pandemie was de inkoop veel hoger en vroegen laboratoria veel hogere bedragen voor analyses, waar wij op onze beurt van hebben geprofiteerd. Nu analyses goedkoper zijn, schuiven bij ons de marges ook verder naar beneden toe en is de prijs eerlijker dan in het begin." CoronaCheck Om je als testaanbieder te mogen aansluiten bij de CoronaCheck-App, moet je voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen, vertelt Emmelkamp. "Niet elke testaanbieder is aangesloten op de CoronaCheck-App. Dat is geen kwestie van even een formuliertje invullen. Laat je een test afnemen bij een aanbieder die niet is aangesloten, dan bestaat de kans dat je ondanks je bewijs aan de grens wordt tegengehouden." Maar daar hoeven klanten zich bij Bookyourcovidtest geen zorgen over te maken, benadrukt Niels Smit. "Wij zitten al sinds 2020 in die gekkigheid, met trainingen voor ons personeel, zodat we zo goed en zo kwaad als het gaat op het hoogste niveau blijven. Wij waren de eerste partij die vorig jaar begon met Testen voor op Reis, dus toen werden we meteen op de CoronaCheck-App aangesloten."

Ook Smit waarschuwt net als Emmelkamp voor commerciële testaanbieders, die niet aan alle strenge kwaliteitseisen voldoen. "Er zijn verschillende testlocaties die niet zijn aangesloten bij CoronaCheck, en dus geen QR-code kunnen genereren. Daarbij doen we zelf regelmatig onderzoek bij andere partijen; die zouden er niet doorheen komen bij een hygiëne-inspectie." Misleidend hoge prijzen aanbieden voor PCR-testen heeft uiteindelijk ook weinig zin, denkt Smit. "Voor de burger is het heel simpel uit te zoeken wie de goedkoopste test aanbiedt, dus wij werken met iets minder marge, in de hoop meer klanten te trekken. Immers willen mensen toch maar één ding: hun testresultaat op tijd binnen hebben."

NH Nieuws vergeleek in dit onderzoek de tarieven voor reguliere, spoed en last minute PCR-tarieven van de 7 volgende testaanbieders: Bookyourcovidtest, Corona PCR Testen, HealthCheckCenter, Spoedtest, Speedcovidtest, Testservice en Test2Fly.