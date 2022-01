Versleten kunstgrasvelden krijgen een tweede leven: "In circulaire economie is niet alles glad en mooi"

In de Amsterdamse haven liggen de meeste kunstgrasvelden van Nederland. Maar er wordt nooit een wedstrijd op gespeeld. Dat kan ook niet want op het bedrijfsterrein liggen de velden keurig opgerold te wachten op een tweede leven.

Kunstgras is na ongeveer tien jaar sporten zodanig versleten dat het vervangen moet worden. En met de populariteit van het namaakgras groeit ook de afvalberg. Lange tijd verdween het gras in de verbrandingsoven maar inmiddels is het mogelijk om de velden om te zetten in nieuwe grondstoffen.



Een lastige klus want de velden worden aangeleverd inclusief het zand waarmee de velden worden ingestrooid en de rubber korrels. In een soort 'schudmachine', wordt het zand uit het kunstgras geklopt. Als ook de rubber korrels gescheiden zijn, blijft er alleen maar kunstgras over. In een speciaal ontwikkelde machine wordt het gras vermalen tot korrels kunststof.

Glad en mooi



"Van die korrels kun je weer allemaal kunststof producten maken", zo predikt directeur Eric van Roekel. "Maar dat is dan wel in de kleur grijs of donkergroen. Als we een circulaire economie willen, moeten we ook accepteren dat niet alle producten glad en mooi zijn."



Helaas kiest de consument voorlopig nog voor mooie glimmende kleuren. Daarom worden er van de kunststof korrels voornamelijk bermpaaltjes, beschoeiing en picknicktafels gemaakt. Maar ook de gemeenten die juist dit soort producten nodig hebben, staan volgens Van Roekel niet vooraan in de rij om spullen te kopen van circulair kunststof. "En dat is jammer. Juist de overheid moet het goede voorbeeld geven en zijn nek uitsteken om een circulaire economie mogelijk te maken."