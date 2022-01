Gooise burgemeesters roepen samenleving op zich aan basiscoronaregels te houden

In een gezamenlijke verklaring zeggen de burgemeesters van Blaricum, Gooise Meren, Hilversum, Huizen, Laren en Wijdemeren dat inwoners en ondernemers de basiscoronaregels moeten blijven respecteren, ook al kan er nu weer veel meer. "We hebben allen een verantwoordelijkheid in deze crisis, want alleen samen kunnen we corona aan."

De burgemeesters zien dat de coronavermoeidheid optreedt. De coronapandemie eist zijn tol in de samenleving en dat leidt tot het loslaten van de maatregelen die nog wel gelden. "Het is juist nu belangrijk de algemene maatregelen en adviezen op te volgen", luidt de gezamenlijke boodschap.

De basisregels

De basisregels zijn onder andere goed en vaak de handen wassen, anderhalve meter afstand houden, een mondkapje gebruiken in publieke binnenruimtes of op plekken waar anderhalve meter afstand houden niet te doen is, thuis blijven bij klachten en dan direct laten testen. Zorgen voor voldoende frisse lucht is de laatste algemene coronaregel.

Het is de tweede keer in twee weken dat de Gooise burgemeesters gezamenlijk van zich laten horen. Op 13 januari stuurden zij een brief naar het kabinet dat de lockdown niet langer houdbaar was. De maatschappij was toe aan versoepelingen. Dat er twee dagen later ook versoepelingen werden aangekondigd heeft het zestal verheugd.