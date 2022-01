Praat mee tijdens het verkiezingsdebat Edam-Volendam

Binnenkort kunnen we weer met z'n allen naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. In aanloop daar naartoe organiseert NH Nieuws een verkiezingsdebat in de gemeente Edam-Volendam op dinsdag 8 maart in Pius X in Volendam. Ben jij inwoner van de gemeente Edam-Volendam en wil jij tijdens dit debat een rol spelen, dan is dit je kans!