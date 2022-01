Nog niemand aangehouden voor gooien van vuurwerkbom naar woning in Den Helder

Er is nog niemand aangehouden voor het gooien van een vuurwerkbom naar een huis, aan de Dirk Cornelis Vroulandtstraat in Den Helder begin januari. Dat laat de politie weten. Het strafrechtelijk onderzoek ernaar is wel in volle gang.

Het huis raakte flink beschadigd door de bom, gemaakt van zwaar vuurwerk. De 29-jarige bewoonster - een alleenstaande vrouw, volgens het NHD - raakte niet gewond. De brand die na de explosie ontstond, kon ze zelf blussen. Er zouden vlak na de explosie drie mannen zijn weggerend, in een auto gestapt en weggereden. Zij zijn nog niet gevonden.

"Naar aanleiding van de oproep op 3 januari zijn vooralsnog maar weinig tips binnengekomen", zegt politiewoordvoerder Willem Gijtenbeek. "Mochten mensen iets verdachts hebben gezien in de omgeving of beelden hebben via een videodeurbelcamera, of camera van bedrijf of auto, en eventueel meer weten over deze explosie, dan vragen wij hen alsnog contact op te nemen met de politie."