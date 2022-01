Uit niets blijkt volgens politie dat begraven hond in Robbenoordbos een vechthond was

De hond die was begraven in het Robbenoordbos was, zo blijkt uit forensisch onderzoek, geen vechthond. "Er is niets van gebleken dat hij de dupe zou zijn van hondengevechten", zegt politiewoordvoerder José van Dijk. Na de vondst van de hond deden op sociale media verhalen de ronde dat het te maken zou hebben met illegale hondengevechten.

Maar daar klopt niets van, zegt woordvoerder José van Dijk. "Er werd gesuggereerd dat de hond van een bepaalde persoon zou zijn, maar het dier was niet van deze man. En de hond zou de dupe zijn geworden van hondengevechten, maar ook dat is niet het geval."

Van wie de hond wel is geweest en waarom hij in het Robbenoordbos was begraven, weet Van Dijk niet. "We denken - en gaan ervan uit - dat het iemand was die veel van zijn hond hield en hem daar heeft begraven, omdat het dier er veel gelukkige momenten heeft gehad."

Milieudelict

Hoewel er dus feitelijk niets aan de hand was, is het niet aan te raden om ieders huisdier te begraven in het bos, benadrukt Van Dijk. "Je mag in principe jouw hond niet begraven op openbaar terrein, dat is een milieudelict. Wilde dieren en andere honden kunnen gaan graven. En in dit geval is de hond gevonden door een voorbijganger, die schrok er natuurlijk ook van. Dus het advies is vooral: doe het niet."

Waar de hond wordt herbegraven, is niet bekend.