Praat mee tijdens het verkiezingsdebat Medemblik

Binnenkort kunnen we weer met z'n allen naar de stembus voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2022. In aanloop daar naartoe organiseren NH Nieuws en WEEFF een verkiezingsdebat in de gemeente Medemblik op vrijdag 4 maart in Theaterkerk Hemels in Twisk. Ben jij inwoner van de gemeente Medemblik en wil je tijdens dit debat een rol spelen, dan is dit je kans!