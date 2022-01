Praat mee tijdens het verkiezingsdebat Amstelveen

Terwijl politici enthousiast hun plannen en beloften voor de komende vier jaar verkondigen, horen wij graag van jou wat jij als inwoner van Amstelveen wil dat de komende bestuursperiode in ieder geval wordt opgepakt. Wat moet er veranderen in jouw gemeente en daarom hoog op de politieke agenda komen? Een aantal bewoners zal worden uitgenodigd om dit tijdens het debat toe te lichten en met de politici over het onderwerp in gesprek te gaan.



Ben jij hiervoor in? Laat het ons weten door een mail te sturen naar [email protected] . Vergeet niet je naam, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Het debat is van 18:45 tot ongeveer 21:30 en zal live worden gestreamd via de kanalen van AAN! Amstelveen en NH Nieuws. Ben jij hiervoor in? Laat het ons weten door een mail te sturen naar. Vergeet niet je naam, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. Het debat is van 18:45 tot ongeveer 21:30 en zal live worden gestreamd via de kanalen van AAN! Amstelveen en NH Nieuws.