Alex uit Weesp bouwt klimparken over de hele wereld: "Ik heb een zwak voor de vrije val"

"Dat kan ik beter", dacht Alex van Riswick toen hij bij de Haarlemse Veerplas een klimpark zag. Alex had een goeie baan in de bouw, maar toen hij het avonturenpark zag, sloeg de opwinding toe. Ter plekke bedacht hij een alternatief klimpark. Groter, mooier en spannender dan wat bij de Veerplas gebouwd was. Inmiddels heeft Alex een goedlopend bedrijf dat vanuit Weesp avonturenparken bouwt over de hele wereld.

De ondernemer is net terug uit Saudi-Arabië waar hij een indoorpark gebouwd heeft en over een paar dagen stapt hij weer op het vliegtuig naar het Midden-Oosten voor een volgend project.



"Ik heb van mijn werk mijn hobby gemaakt", zo legt Van Riswick uit. En dus kan hij al zijn tijd aan zijn bedrijf besteden. Ieder park dat klaar is, wordt hoogstpersoonlijk door hem getest. "Ik heb een zwak voor de vrije val", vertelt hij, "maar die van 28 meter hoog sla ik liever over."





Geen twee keer hetzelfde

Voor iedere klant bedenkt de ondernemer weer iets nieuws. "Misschien ben ik een slechte ondernemer, maar ik vertik het om twee keer hetzelfde te maken", vertelt hij. Ieder park, ieder toestel wordt opnieuw bedacht. En de onderdelen worden in de werkplaats in Weesp gemaakt en aan de andere kant van de wereld in elkaar gezet tot een nieuw klimpark.

"Ieder land heeft zijn eigen cultuur en daar moet je rekening mee houden", aldus Van Riswick. In Nederland mag het allemaal niet te veel kosten en moet een park vooral veel geld opleveren. In het Midden Oosten mag plezier en vrije tijd wat kosten en Van Riswick komt er graag. Om in dat soort landen binnen te komen, moet je wel een beetje geluk hebben.

Misschien heeft hij wel de mooiste baan, maar hij moet toegeven dat hij zich ook wel eens heeft afgevraagd waar hij mee begonnen was. "Maar als je ergens in gelooft en gepassioneerd bent, moet je het gewoon doen", besluit hij.