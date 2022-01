Hoe ga jij om met de stijgende prijzen? Doe mee aan het NH Nieuws-panel onderzoek

Gasprijzen die door het plafond schieten, met een hoge energierekening tot gevolg en een hoge inflatie, waardoor prijzen in de supermarkt stijgen: het leven is in 2022 flink duurder geworden.

NH Nieuws/Maarten Edelenbosch

En omdat het inkomen niet gelijk meestijgt, zijn we benieuwd wat jij van de prijsverhogingen merkt en hoe je daar mee omgaat. Tref je maatregelen om minder gas te gebruiken? Doe je bewuster boodschappen dan voorheen? Moet je flink bezuinigen op je uitgaven of ben je wellicht in de problemen gekomen? Maar wie weet heb je ook creatieve oplossingen. Doe mee aan het NH Nieuws-panel dat onderzoek doet naar prijsstijgingen en geef je mening! Meld je aan en doe mee Ben je nog geen lid? Meld je hier aan voor het NH Nieuws-panel en ontvang een uitnodiging voor het onderzoek.

NH Nieuws-panel

Gemiddeld één keer per maand zullen de panelleden via de e-mail een online vragenlijst krijgen. Je bepaalt natuurlijk zelf of je meedoet. Als je niet meer wilt meedoen, meld je je weer af. Inmiddels telt het NH Nieuws-panel meer dan 5.300 leden.