Jong Ajax-aanvoerder Regeer zet krabbel onder nieuw contract

De achttienjarige Regeer scoorde dit seizoen al vijf doelpunten voor Jong Ajax. De ploeg van John Heitinga staat op een verdienstelijke vijfde plaats in de eerste divisie. Sinds februari 2020 komt Regeer uit voor Jong Ajax. Hij kwam inmiddels zestig keer in actie voor de beloftenploeg uit Amsterdam.

Debuut

Bovendien maakte Regeer dit seizoen in de bekerwedstrijd tegen Barendrecht zijn debuut in het eerste van de Amsterdamse club. Vorige week maakte Regeer in de bekeroverwinning op Excelsior Maassluis zijn eerste treffer voor Ajax 1.