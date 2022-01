Initiatiefnemer drijvende kroeg de Ark trekt aanvraag in: 'Ontzettend raar'

In oktober 2019 begon Timmerman samen met z'n team te broeden op het idee voor een drijvende kroeg in Eemnes. Maandagavond tijdens de gemeenteraad zou de raad zich buigen over het verstrekken van een Verklaring van geen Bedenking (VVGB). Hiermee zou de realisatie van de Ark een flinke stap dichterbij zijn.

Maar tijdens de commissievergadering eerder deze maand, werd het duidelijk dat de raad toch zijn bedenkingen heeft en dat de Verklaring hoogstwaarschijnlijk niet verstrekt zou worden.

25 duizend euro

Dit is tegen het zere been van Timmerman, die begin april vorig jaar van de Commissie Ruimte te horen kreeg dat hij ondanks de bezwaren door kon gaan met de met het ontwikkelen van de plannen. "Toen stemde 9 van de 13 raadsleden in", reageert een gefrustreerde Timmerman. "En nu zegt de raad op basis van dezelfde bezwaren dat de Ark er niet mag komen."

Hij laat weten erg gefrustreerd te zijn over de algehele gang van zaken. "Het mag en kan, maar het is ontzettend raar. Ik heb hier tot nu toe 25.000 euro ingestoken."

Na een gesprek met zijn team besloot Timmerman dan toch zijn aanvraag in te trekken. "Als ik het nu laat doorgaan en de raad maandag geen verklaring besluit te geven, kan ik het na de verkiezingen niet opnieuw indienen. Dan zeggen ze dat ze het al behandeld hebben."

Timmerman hoopt dat er na de verkiezingen een nieuw college zit dat wel positief tegenover de Ark staat.