Bijna 200 valpartijen na gladheid op 10 januari: "Dit kan geen toeval zijn"

Vanwege de vele valpartijen op 10 januari, toen de gemeente Hoorn door een vermeende 'verkeerde inschatting' niet op tijd had gestrooid, is Letselservice uit Middenmeer een schadedossier begonnen. Tot nu hebben 23 mensen zich gemeld met letselschade en 19 mensen met materiële schade. En de berichten stromen nog druppelsgewijs binnen."

“Maar die piek is wel gaan liggen”, vervolgt letselschadejurist Eva Kooijman van Letselservice. "We hebben al dertien zaken ingediend bij de gemeente." Kooijman stuurde een paar dagen na de valpartijen via Facebook een bericht uit, met daarin de oproep aan mensen met schade door de gladheid zich te melden. En dat deden ze: tientallen slachtoffers melden zich met opgelopen schade. De letselschadejurist behandelt alle zaken individueel, dus niet als een zogeheten ’bulkdossier’, zo legt zij uit. De kans dat de gemeente juridisch aansprakelijk is, is volgens haar groot. "Gemeenten en wegbeheerders hebben wel degelijk een inspanningsverplichting op het moment dat het KNMI al vroeg in de nacht code geel heeft afgegeven. Buurgemeenten begonnen wel met strooien, Hoorn had dat ook preventief moeten doen."

De provincie kreeg rond 21.00 uur een melding binnen, waarin stond dat het weer helderder zou worden. Om 21.45 uur reden de eerste strooiwagens uit. Ook buurgemeenten Koggenland en Drechterland rukten uit om te gaan strooien. "Koggenland heeft vroeg in de ochtend van maandag 10 januari gestrooid", zegt een woordvoerder. "Er is telefonisch contact geweest met de coördinator van weerbureau DTN/Meteogroup. Die gaf aan dat het mogelijk glad ging worden en dat het raadzaam was om te strooien." In Drechterland begonnen de strooiwagens, net als de provincie, op 9 januari met strooien. “Er is om 22.32 uur gestart met de strooiroutes”, bevestigt een woordvoerder.

Bij twijfel strooien Net als raadslid Guido Breuker, dat betoogde om bij twijfel altijd te strooien, vindt ook Robert-Jan van den Berg van VDBMG dat de gemeente anders had moet reageren. Hij is docent en cursusleider van de opleiding Coördinator Gladheidsbestrijding van CROW. "Bij twijfel moet er namelijk altijd gestrooid worden op de wegen en de paden”, zegt hij. “Daarbij moeten ze niet alleen afgaan op de sensoren die de temperatuur meten, maar ook op andere aspecten van het weer en de weg daarbij betrekken.”



Van den Berg vervolgt: “Economische belangen versus weggebruikers maken het tot een spannende cocktail van vele risico’s. Met name in de winterperiode.” Hij pleit ervoor, voor zover dit nog niet gedaan is, om werknemers voor de winterdienst te trainen. “Want dat maakt samenwerken plezierig en het kan ze vele trauma’s besparen.” Onverwachts glad Op 10 januari meldde gemeente Hoorn op Facebook dat het 'onverwachts glad' was geworden en dat de strooiwagens waren uitgerukt om de gladheid in de hele stad te bestrijden. Er werd met verbazing gereageerd, zo valt uit de ruim 130 reacties te lezen. "Rond 07.30 uur drie keer een schuiver gemaakt met mijn scooter. Er was niet gestrooid", zegt iemand geïrriteerd. Een ander zegt: "Om 09.00 uur nog steeds geen strooiwagen gezien". Want diezelfde dag ging het goed mis, zo blijkt. Volgens Kooijman zijn ongeveer 200 mensen die ochtend uitgegleden. "Veel ongevallen gebeurden op een van de strooiroutes", stelt zij.

Wethouder Simon Broersma verdedigde zich in een commissievergadering waarin hij aan de tand werd gevoeld. Volgens hem werden de gladheidsbestrijders verrast door het omgeslagen weer. "Rond 5.45 uur gaven onze twee sensoren op de Willemsweg en Strip een temperatuur van twee graden boven nul aan. Rond 7.00 uur gaven ze een temperatuur van 1,5 graden aan. Het was zeer diffuus", zei de wethouder toen. "De bewolking waaide weg, het weer werd helder en de temperatuur zakte toen tot onder de nul, waardoor het glad werd."

