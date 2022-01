Pop-up Museum Expoost verhuist naar nieuwe locatie: "We zijn in een jubelstemming"

Pop-up Museum Expoost krijgt een nieuw pand aan de Nieuwe Steeg in Hoorn. Het pand waar ze nu in zitten, aan de Roode Steen, moeten ze uit. Dit pand wordt volgend jaar bij het Westfries Museum gevoegd.

Joke van der Meij is maar wat blij met het nieuws. "We zijn al maanden met wethouders Helling en Bashara in gesprek over een andere locatie. En ons plan is een collegevoorstel geworden en daar zijn ze dinsdag mee akkoord gegaan, dus we kunnen verder."

Het nieuwe pand staat aan de Nieuwe Steeg in Hoorn. Het zijn meerdere ruimtes achter het oude stadhuis. "Het zijn prachtige ruimtes met een echte kapel." Wel moet er hier en daar nog wat aangepast worden, dus half april gaan ze pas open. "In de kapel heb je prachtige oude stenen muren, maar daar ga je niet boren [...] We moeten het pand een beetje aanpassen", vertelt Joke op WEEFF Radio.

Met het nieuw prachtig pand in het verschiet, rijst wel de vraag: 'is het nog wel een pop-up museum?' "Daar moeten we nog even over nadenken. Je kunt het inderdaad niet echt meer een pop-up museum noemen. [...] Het is geen tijdelijk iets meer, nee."

Beluister hieronder het interview dat WEEFF Radio hield met Joke van der Meij over de samenwerking met het Westfries Museum en de huidige tentoonstelling van Joost Swarte.