Zo gaan theaters om met de corona-beperkingen: 'Hopelijk snel weer op volle toeren'

Een aantal voorstellingen gaat door, maar ook een groot aantal ook niet, zegt directeur Roel Vente van Schouwburg Het Park in Hoorn. "Dat is in ieder geval goed nieuws, want alle beetjes helpen."

Niet alle geplande voorstellingen gaan dus door. Dit kan zijn omdat het financieel niet uitkomt voor de producent, maar ook omdat te veel mensen een kaartje hebben gekocht. "Dit zou betekenen dat ze drie keer moeten optreden, willen we iedereen tevreden houden."

Sluitingstijd 22.00 uur

Hoewel de schouwburg de afgelopen twee jaar flexibel is geworden met op- en afschalen, is dit niet rendabel, zegt hij. Daarnaast is het theater gebonden aan de verplichte sluitingstijd van 22.00 uur. "Daarom hebben we in sommige gevallen besloten dat het beter is om de voorstelling te verzetten naar een ander moment." Wel is er dit weekend een cabaretvoorstelling van Piepschuim.

Hoewel Vente blij is dat het theater weer open is, vindt hij de maximale capaciteit te beperkt. "Ik hoop van harte dat we binnenkort weer op volle toeren kunnen draaien. Want onze sector lijdt heel erg. En dan met name de spelers, acteurs en musici."

Uitverkocht

Normaal gesproken kan het BON-theater in Medemblik 226 bezoekers verwelkomen. Nu zijn dat er ongeveer 80. Cabaretier Rayen Panday trapt de 'heropening' volgende week zaterdag af. "Deze show hebben we gelijk op uitverkocht gezet", zegt Marjan Doornbosch, één van de vrijwilligers. "Deze kaarten waren al gereserveerd. Jammer, want met hem hadden we de zaal wel vol kunnen krijgen."