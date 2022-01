OM eist vier jaar cel tegen moeder 'containerbaby' voor poging doodslag

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel geëist tegen de moeder van de baby die in oktober 2014 werd gevonden in een ondergrondse vuilcontainer in Amsterdam-Slotermeer. De zwakbegaafde Todisoa R. wordt verdacht van poging doodslag. R. ontkent dat ze haar dochter in de container heeft gegooid.

De baby werd op zondagochtend 26 oktober 2014 rond 04.15 uur aangetroffen in een ondergrondse vuilcontainer aan de Fritz Conijnstraat. Een getuige die huilgeluiden hoorde had de politie gewaarschuwd die het meisje, met behulp van de brandweer, levend uit de container kon bevrijden.

De moeder van de baby en hoofdverdachte in de zaak is Todisoa R. De 31-jarige vrouw zit sinds mei dit jaar vast op verdenking van het dumpen van haar kind.

Vingerafdrukken

In de rechtbank bleek vanochtend dat de 31-jarige R. door de tijd heen verschillende verklaringen heeft afgelegd over hoe haar baby in de ondergrondse container aan de Fritz Conijnstraat terechtkwam. De vrouw, die geboren werd in Madagaskar, werd in Duitsland aangehouden nadat haar vingerafdruk werd teruggevonden in een Duitse databank. Ze werd op 10 mei overgeleverd aan Nederland en zit hier sinds 12 mei vast.

Toen de politie haar in een verhoor confronteerde met het feit dat haar vingerafdruk was gevonden op de tas, bekende zij dat zij inderdaad haar baby in een dichtgeknoopte tas in de vuilcontainer had gegooid. Later zei ze bij de rechter-commissaris dat dit toch niet klopt. Tegen de rechter zei ze vandaag dat ze de bekennende verklaring onder druk had gegeven.

'Kaba'

Ze verklaarde dat de biologische vader, een man genaamd 'Kaba', de baby in de vuilcontainer had gedumpt. Ze zei dat ze door hem was meegenomen naar een kelder van een woning waar ze iets te drinken kreeg. Ze zei dat ze daarna in slaap viel en toen ze wakker werd dat hij haar vertelde dat de baby was overleden en dat de baby al was begraven. Ze zegt dat ze daarna naar een kerkhof zijn gegaan waar hij zou hebben aangewezen waar de baby lag. Ze heeft hem niet gevraagd waardoor de baby was overleden.

Het Openbaar Ministerie gelooft haar niet. Volgens de officier van justitie heeft de vrouw vaak wisselende verklaringen gegeven over wat er met de baby is gebeurd. Ook is de man die ze als de biologische vader heeft aangewezen opgespoord. Hij verblijft in Parijs en heeft op afgelopen 11 januari verklaard dat hij R. niet kent en ook nooit in Nederland is geweest.

Zwakbegaafd

Uit een psychologisch onderzoek blijkt dat R. ongeveer een IQ van zestig heeft en functioneert op zwakbegaafd niveau. Het Openbaar Ministerie gaan dan ook uit van niet volledige toerekeningsvatbaarheid. De officier van justitie noemt het bovendien bizar dat R. vandaag in de rechtbank verscheen met haar dochter van 1 jaar oud, gezien waar ze van wordt verdacht. Ze heeft naast de gevonden baby nog vijf andere kinderen in de leeftijd van een tot twaalf jaar oud.

De advocaat van R., Selmi Konya, vindt dat niet kan worden bewezen dat zijn cliënt de baby in de container heeft gedumpt. Hij pleit voor vrijspraak.