Meer Huizer kerken worden omgebouwd tot wat anders: gemeente komt met voorwaarden

Een uitvaartcentrum of een locatie voor woningbouw: ook in Huizen krijgen geloofsgebouwen een andere bestemming nu ook hier het aantal leden van kerkgenootschappen terugloopt. De coronacrisis dit proces nog eens bespoedigd. Huizen wil bij zulke plannen dat de identiteit van de panden behouden blijft, een belangrijk uitgangspunt dat nu is vastgelegd in een 'kerkenvisie'.

Huizen is aardig wat geloofsgebouwen rijk: er staan 21 van zulke panden. Dat is ook niet heel gek, want Huizen telt 27 geloofsgemeenschappen.

Dankzij een subsidie van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed is nu een 'kerkenvisie' opgesteld. Met het stuk zijn alle gemeenschappen en godshuizen in kaart gebracht en is onder meer gekeken hoe de gemeente om wil gaan met het veranderend gebruik van bijvoorbeeld kerken.

Tijdens dit onderzoek, waaraan alle geloofsgemeenschappen hebben meegewerkt, heeft Huizen ook gekeken naar de monumentale waarden van de gebedshuizen. Een eerste inventarisatie leert dat vijf gebouwen cultuurhistorische waarde hebben. Het gaat om 't Visnet, de Vituskerk, de Goede Herderkerk, de Engel en de Nieuwe Kerk.

Uitvaartcentrum

Duidelijk is dat het Hervormd Kerkelijk Centrum 't Visnet aan de De Ruyterstraat een andere bestemming krijgt. De gemeente meldt dat onlangs bekend is geworden dat hier een uitvaartcentrum in gaat komen. Ook de rooms-katholieke Vituskerk aan de Hooghuizenweg lijkt een andere bestemming te krijgen. Gesprekken over de realisatie van woningen zijn gaande. Voor de drie ander genoemde kerken volgt nader onderzoek naar de monumentale waarden.

Uit onderzoek blijkt verder dat het aantal leden van de Huizer kerken terugloopt. Dat leidt tot onzekerheid over het toekomstig religieuze gebruik van het gebouw. De verwachting is dat het coronavirus dit proces nog meer versnelt. Er is dus ook noodzaak om te kijken naar een ander gebruik van de gebedshuizen en zelfs tot een andere invulling, zoals bij 't Visnet en de Vituskerk al het geval is.

Duurzaam

Belangrijk is dat Huizen bij veranderend gebruik niet alleen de identiteit van het gebouw bewaakt, maar ook zorgt voor vroegtijdig overleg tussen eigenaar en gemeente om gelijk wensen en knelpunten op tafel te gooien. Daarnaast moet de verandering vorm krijgen in een vernieuwd en duurzaam gebruik.

"Kerkgebouwen zijn vaak decennia-oude herkenningspunten op beeldbepalende plekken", merkt wethouder Marlous Verbeek op. "Alleen daarom al zijn ze van grote betekenis voor onze lokale gemeenschap en is het goed om met elkaar na te denken over de toekomst daarvan. De kerkenvisie helpt ons daarbij", luidt haar vervolg.