De Peiling: Een cosmetische ingreep is niet aan mij besteed

Afgelopen maandag overleed een Nederlandse vrouw na een Brazilian butt lift-operatie in het Turkse Istanbul. Bij een Brazilian butt lift (ook wel BBL genoemd) wordt je eigen vet gebruikt om je billen hoger, ronder en voller te maken. Het is een bilvergroting zonder het gebruik van implantaten.

De BBL is een populaire ingreep; in de periode van 2015 tot en met 2019 nam het aantal ingrepen wereldwijd met 77,6 procent toe meldt de Volkskrant. In 2018 trokken de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC) en de Nederlandse Vereniging voor Esthetische Plastische Chirurgie (NVEPC) al aan de bel. De BBL is een risicovolle ingreep: in 1 op de 3000 gevallen zou de cliënt overlijden. Dat is het hoogste sterftecijfer van alle esthetische ingrepen.

Buitenland

Plastisch chirurgen van het OLVG Ziekenhuis in Amsterdam zien een flinke toename van het aantal patiënten dat zich na een mislukte cosmetische ingreep in het buitenland bij hun meldt. Vakantie en een cosmetische ingreep worden gecombineerd in een package deal-vakantie naar landen als de Dominicaanse Republiek, Turkije, Polen, Colombia, Brazilië, Thailand en ook België. De regels voor plastische chirurgie zijn in deze landen minder streng, en de prijzen een stuk lager.

Annekatrien van de Kar, plastisch chirurg bij het OLVG, heeft al heel wat voorbij zien komen. "Patiënten komen binnen met klachten over het afsterven van de huid na een liposuctie, open wonden na een buikwandcorrectie en bacteriële infecties die met een lange antibioticakuur moeten worden behandeld. Of mensen krijgen gewoonweg de verkeerde maat implantaten."