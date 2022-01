Honden vanaf mei verplicht aangelijnd bij hoofdingang Amsterdamse Bos

Honden in het Amsterdamse Bos mogen vanaf komend voorjaar op minder plekken loslopen. De organisatie van het Bos is in samenspraak met bezoekers tot een compromis gekomen: per 1 mei 2022 gaat een beperkte aanlijnplicht in het hoofdentreegebied gelden.

Aangelijnde hond met baas in bos - AdobeStock/Karoline Thalhofer

Bezoekers van het Amsterdamse Bos konden de afgelopen tijd hun mening geven over wat er tussen 2020 en 2030 in het gebied moet gaan gebeuren. Het onderwerp honden hield de gemoederen flink bezig. Hondenbezitters en hondenuitlaatservices dienden twee petities in, omdat ze bang waren dat er minder losloopgebieden zouden komen.

De organisatie van het Amsterdamse Bos is met verschillende bezoekers in gesprek gegaan over het onderwerp. Zowel mensen die last hebben van loslopende honden als mensen die hun hond graag laten rondrennen, konden hun mening geven.

Amsterdamse Bos blijft losloopgebied honden met een beperkte uitbreiding aanlijnplicht in het hoofdentreegebied. De participatie hondenbeleid is daarmee afgerond. Het Bos onderzoekt verder hoe div groepen bezoekers veilig(er) naast elkaar kunnen recreëren.https://t.co/2Ej7UUOq5I pic.twitter.com/WEQo2WtZ67 — Floor Gordon (@FloortjeGordon) January 26, 2022