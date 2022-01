Hulpactie voor autoliefhebber Nick Karsten na verwoestende brand

Kapot was hij. Nick Karsten uit Benningbroek zag maandagavond de loods in vlammen opgaan, met daarin al zijn Amerikaanse auto’s die hij eerder had opgeknapt. Zijn vrienden komen nu in actie, door via een inzamelingsactie geld in te zamelen. Zodat hij 'misschien weer één auto kan restaureren'.

Een triest beeld van de auto's van Nick Karsten - Aangeleverd

Na een kleine 48 uur is er een zo'n 6.000 euro opgehaald. Mireille Meilink staat als vriendin van de familie aan de wieg van de actie, samen met Nick’s vriendinnen Shimene Groot en Jamie Lee De Nijs. "Het was niet alleen een loods waar zijn auto’s in stonden. Het was ook de plek waar hij zich altijd terugtrok. Het was echt zijn eigen plek", zegt Meilink. Om het drama compleet te maken: veel van zijn auto’s waren uit de verzekering gehaald. Dit omdat die niet rijklaar waren, of alleen in de zomer op de weg te zien zijn. "Alleen zijn favoriete auto, een Magnum, was verzekerd."

Vrienden van Nick zijn een hulpactie gestart - Aangeleverd

Dinsdagmiddag werd besloten om een inzamelingsactie op poten te zetten. Als steun in de rug. "Zijn auto’s krijgt hij er niet mee terug, maar wellicht kan het opgehaalde bedrag er wel voor zorgen dat hij de Magnum weer kan opbouwen. Daarvan is het motorblok ondanks de brand nog goed." Het streefbedrag is 40.000 euro, maar Meilink is sowieso blij met de steun voor de actie. Inmiddels hebben zo’n 200 mensen een bedrag overgemaakt. "Ik krijg berichtjes van mensen, die zeggen vijf euro te hebben gedoneerd. Daar kun je Nick echt gelukkig mee maken."