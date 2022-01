Creatieve werken van jongeren hangen in Haarlem: "Ik loop extra vaak langs met vrienden"

Zelfgemaakte foto's, schilderijen of ontworpen kleding. Door heel Haarlem hangen er posters met afbeeldingen van creatieve werken gemaakt door jongeren. Eigenlijk zou hun werk te zien zijn in een expositie, maar die kon vanwege corona niet doorgaan. Nu hangt hun werk verspreid door heel de stad.

Dit project is ontstaan op initiatief van Stichting Stook. "In de herfstvakantie waren er twaalf verschillende workshops gegeven door creatieve professionals", vertelt projectleider Nadieh Bindels. "Jongeren van 12 tot en met 19 konden uiteenlopende workshops volgen: van houtbewerking tot graffiti en van schilderen tot fotografie."

Quote

Simone Piebes wist meteen welke cursus zij wilde doen toen ze van dit project hoorde. "Ik maak graag foto's en degene die de workshop gaf, Jaap Kroon, is een van mijn favoriete fotografen. Dus ik wilde graag meedoen."

Simone vindt het maar wat gaaf dat haar foto nu door heel Haarlem hangt. "Er zou eerst een expositie zijn van ons werk, maar die kon door corona niet doorgaan. Nu is mijn foto overal te zien. Echt superleuk."

Vloggen

De fotografe maakt al langer foto's en deel haar werk op haar eigen instagramaccount. "Ik ben al best wel bezig met fotografie en wil er graag verder mee gaan. Ik vind het ontzettend leuk en leer er steeds meer over."

Wie steeds meer leert, is ook Mano Hak die de cursus vloggen deed. Alleen is zijn werk niet terug te vinden op de poster. "Ik heb meegedaan aan de vlogcursus. Ik heb daar geleerd dat je in de lens van de camera moet kijken om echt contact te maken met je kijkers."

De jonge vlogger wil zijn kijkers meenemen in zijn leven en vertellen over zijn hobby: gamen. Mano heeft dan ook helemaal geen moeite om zich in de camera tot zijn kijkers te richten.

