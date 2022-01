Klokken van Larense kerk blijven voorlopig 's nachts gewoon luiden

Vooralsnog blijven de klokken van de Johanneskerk gewoon te horen in de nacht. De gemeenteraad van Laren heeft gisteren het besluit van het college om een nachtelijke stilte in te stellen teruggedraaid. Wel volgt in februari een politiek gesprek hoe nu om te gaan met deze kennelijk gevoelige kwestie in het Gooise dorp.

Maandag maakte NH Nieuws bekend dat het college de wens van de buurt heeft ingewilligd, ook al is het besluit nog niet van kracht. Naast de nachtelijke klokkenrust gaat ook het volume van de klokken naar beneden op het moment dat ze wel slaan en komt er meer meer muzikale variatie in de melodieën die het carillon ten gehore brengt. Dat waren de andere klachten van de omwonenden.

Op aandringen van omwonenden heeft het college op 11 januari besloten dat de klokken van de Nederlands Hervormde kerk aan de Naarderstraat tussen 23.00 en 7.00 uur stil blijven. Buurtbewoners ervaren daar overlast van en dat hebben zij onder meer kenbaar gemaakt met een petitie, die gesteund is door 35 Laarders die in de directe omgeving van het godshuis wonen.

Verbazing alom bij de politiek in Laren. Zij hadden geen weet van de onvrede in de buurt. Zo had het college de petitie niet aangeboden aan de gemeenteraad. En wat zij nog erger vonden, was dat burgemeester en wethouders op eigen houtje hebben besloten dat de kerkklokken acht uur lang niet meer te horen zijn. Daarbij is de raad gepasseerd, terwijl nu glashelder is dat het niet het stoppen van het klokgelui een heikele kwestie is.

Vergist

Wethouder Ton Stam gaf aan dit aspect onderschat te hebben. Het college heeft enkel en alleen de omwonenden tegemoet willen komen. Zij worden immers gek van het harde klokgelui. "Binnen het college konden we niet vermoeden dat er bezwaren tegen zouden zijn. Daar hebben we ons misschien in vergist", sprak de bestuurder.

Dat B&W de situatie politiek verkeerd hebben beoordeeld, is de afgelopen dagen wel gebleken. Dinsdag kwam Karel Loeff namens de fractie van Larens Behoud met schriftelijke vragen en woensdagochtend klapte daar nog een motie overheen. Inzet van dit politieke voorstel van CDA en Larens Behoud was om het collegebesluit terug te draaien.