Zesde verdachte aangehouden in onderzoek naar steekpartij Schagen

De verdachte zit in beperkingen. Dat betekent dat hij alleen contact mag hebben met zijn advocaat. Met deze nieuwe aanhouding zitten er nu in totaal drie mensen vast.

Eerder, in november en december 2021, hield de recherche in Alkmaar al vijf verdachten aan. Het gaat om drie 18-jarige mannen en een 19-jarige man uit de gemeente Hollands Kroon. En een 25-jarige man uit Schagen.

Vechtpartij loopt uit in steekpartij

In de avond van 12 november ontstond er een grote vechtpartij die uitliep in een steekpartij in de buurt van het Piet Mondriaanpark. De slachtoffers werden door de politie in de Rembrandtlaan aangetroffen. Hier ontstond opnieuw een vechtpartij, liet de politie weten.

Bij de steekpartij raakten twee mannen van 30 en 34 jaar gewond, zij moesten naar het ziekenhuis. Een derde man van 36 werd tijdens de vechtpartij in zijn gezicht geraakt. Waarom er werd gevochten is niet bekend.