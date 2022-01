Nieuwe woonwijk in Schellinkhout stap dichterbij

De kans dat de voormalige voetbalclub Schellinkhout verandert in een grote woonwijk, wordt steeds groter. De gemeenteraad heeft het conceptplan goedgekeurd. Alleen Gemeentebelangen Drechterland stemde tegen, omdat de partij meer betaalbare koopwoningen in het plan wil.

Wethouder Yvonne Roos-Bakker gaat nu verder met de uitwerking van het plan. Zij gaat nu om tafel met de Woonalliantie Schellinkhout, het CPO Schellinkhout en de omwonenden, om zo tot een definitief plan te komen.

"We hadden de raad verzocht om het conceptplan goed te keuren, maar de invulling van het plan nog niet", zegt Ingrid de Sain, één van de initiatiefnemers. "Mooi dat dat nu gebeurd is, want de woningen moeten er komen. Maar onze dorpswensen zijn er nog niet in verwerkt. Dat moet nog gebeuren en die kans krijgen we dankzij CDA-raadslid Roy Hof."

Gemengde gevoelens

De Sain vervolgt: "De afgelopen tijd zijn de prijzen in de bouw al flink gestegen, onder meer door het oplopende tekort aan bouwmaterialen. Onze zorg is dan ook dat de woningen te duur worden voor starters."

Ook pleiten zij voor gefaseerd bouwen. "Om de vitaliteit van het dorp te behouden, is gefaseerd bouwen noodzakelijk", legt De Sain uit. "Als je niet in fases bouwt, dan neemt de kans af dat onze eigen jeugd een woning in het dorp krijgt."

Het is nog niet duidelijk wanneer ze om de tafel gaan met de wethouder.

Goedkeuring raad

De raad heeft het conceptplan goedgekeurd, onder voorwaarde dat ook het definitieve plan aan de raad wordt voorgelegd. CDA-raadslid Roy Hof diende hiervoor namens alle partijen een amendement in.