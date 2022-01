'Klein' Hoorn is de trotse zaalvoetbalhoofdstad van Nederland

Met het Europees kampioenschap in eigen land is de aandacht meer dan ooit gericht op zaalvoetbal. Met Hovocubo en HV Veerhuys in de Eredivisie is Hoorn de zaalvoetbalhoofdstad van Nederland. Waarom is zaalvoetbal zo populair in West-Friesland?

Het zijn drukke tijden voor Maarten Frankfort (45), want de Hoogwouder is tijdens het EK analist bij de NOS. Hij weet het nog goed. "Toen we in de jeugd speelden, mochten de beste spelers uit Noord-Holland naar het Nederlands kampioenschap. Dat wonnen we eigenlijk altijd."

Het was het startpunt van een glanzende carrière in de zaal, waarbij hij als speler van ‘t Hoornsche Veerhuys (voorloper van HV Veerhuys, red.) en FC Marlene uit Heerhugowaard vier keer landskampioen werd. Ook kwam hij tot 87 interlands voor Oranje.

Uniek en trots

Zeker in de jaren ‘90 van de vorige eeuw was 't Veerhuys uit Hoorn een toonaangevende club in Nederland. Met – naast Frankfort – ook in de gelederen: Sander van Dijk. Tegelijk maakten ze in 1997 hun debuut voor het Nederlands team. "Dat het 'kleine' Hoorn twee clubs op het hoogste niveau heeft, is uniek. Dat maakt mij zeker trots", zegt Van Dijk.

Volgens Frankfort draagt een rijk verleden in West-Friesland bij aan de populariteit van de sport. "Toen ik 12 jaar was, begon ik bij zaalvoetbalvereniging Schipper Kozijnen. In de 'Kop van Noord-Holland' was toen al een brede jeugdcompetitie. Dit in tegenstelling tot veel grote steden, waar amper gezaalvoetbald werd. Omdat er dan meer spelers zijn, gaat het niveau al snel omhoog en wint de sport aan populariteit."